Autoridades preparan a 13 municipios ante el riesgo de incendios por el fenómeno de El Niño

Las autoridades ambientales comenzaron a preparar a los 13 municipios del área de influencia de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) ante el riesgo de incendios forestales derivado de la llegada del fenómeno de El Niño.

Las jornadas se adelantan en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Charta, El Playón, Lebrija, Matanza, Rionegro, Suratá, Tona, Vetas y California.

La entidad inició jornadas técnicas con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para que cada administración identifique las zonas más vulnerables, fortalezca sus planes de prevención y responda ante una emergencia.

“Hemos divulgado información técnica que permitirá a los municipios identificar los puntos críticos con el propósito de que las autoridades locales cuenten con información técnica para reducir el riesgo de incendios durante la temporada de mayor incidencia del fenómeno de El Niño”, explicó Jenny Lorena Avella Rincón, profesional de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la CDMB.

Además, la CDMB invitó a la ciudadanía a informar cualquier incendio forestal y a seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir emergencias durante la temporada seca.