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01 ago 2026 Actualizado 23:32

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Barranquilla

Avanza en el Atlántico retiro espiritual del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella

El encuentro se cumple en el municipio de Puerto Colombia.

Lugar del retiro espiritual. Foto: Caracol Radio.

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Barranquilla
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A seis días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, volvió a escoger el Atlántico para liderar este sábado un retiro espiritual junto a todo su gabinete designado, en un colegio privado ubicado en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia.

Desde tempranas horas de la mañana fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del lugar, mientras los ministros designados comenzaron a llegar para participar en esta jornada.

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De acuerdo con el Gobierno electo, el encuentro busca convertirse en un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual para el equipo que asumirá las riendas del país.

La actividad se realiza apenas un día después de un nuevo consejo de ministros en Barranquilla, ciudad que sigue concentrando la agenda previa a la posesión presidencial.

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