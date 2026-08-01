Mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC ya supera el 50%

En un 59% avanza el mantenimiento programado de la terminal SPEC, así lo indicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se encuentra en Barranquilla monitoreando el servicio de energía en la Costa Caribe.

El alto funcionario estuvo en el Centro de Control al interior de las instalaciones de Air-e para verificar el servicio en el Atlántico, La Guajira y Magdalena. Reiteró el llamado del Gobierno Nacional al ahorro de energía.

Se señaló que ya se espera que finalizando el día de hoy, el avance del mantenimiento al alcance el 76%, manteniendo los trabajos dentro del tiempo previsto.

Indicó que se mantienen vigentes los incentivos para quienes reduzcan su consumo frente a su comportamiento histórico y los desincentivos para quienes incrementen significativamente su demanda, reflejados en la factura de energía.