Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 ago 2026 Actualizado 23:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC ya supera el 50%

Se espera que está noche alcance el 76%, manteniendo los trabajos programados.

Foto: @MinEnergiaCo

Foto: @MinEnergiaCo

Foto: @MinEnergiaCo
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En un 59% avanza el mantenimiento programado de la terminal SPEC, así lo indicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se encuentra en Barranquilla monitoreando el servicio de energía en la Costa Caribe.

El alto funcionario estuvo en el Centro de Control al interior de las instalaciones de Air-e para verificar el servicio en el Atlántico, La Guajira y Magdalena. Reiteró el llamado del Gobierno Nacional al ahorro de energía.

Más información

Se señaló que ya se espera que finalizando el día de hoy, el avance del mantenimiento al alcance el 76%, manteniendo los trabajos dentro del tiempo previsto.

Indicó que se mantienen vigentes los incentivos para quienes reduzcan su consumo frente a su comportamiento histórico y los desincentivos para quienes incrementen significativamente su demanda, reflejados en la factura de energía.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir