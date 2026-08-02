Minminas emite circular para que entidades públicas ahorren energía ante el fenómeno de El Niño

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma / Foto: Ministerio de Minas

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Circular 40034, mediante la cual ordena a todas las entidades públicas del orden nacional diseñar e implementar un Plan de Acción para el ahorro y uso eficiente de la energía, como parte de las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño.

La decisión hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer la seguridad energética del país y reducir el consumo de electricidad en el sector público ante los posibles impactos de la temporada seca.

De acuerdo con la directriz, las entidades deberán elaborar un diagnóstico de su consumo energético y remitir, en un plazo de 15 días hábiles, información sobre el comportamiento del consumo de energía en todas sus sedes durante los últimos 36 meses.

Además, deberán presentar las medidas de ahorro que pondrán en marcha, las metas de reducción del consumo, los indicadores para hacer seguimiento a los resultados y un cronograma de ejecución con una vigencia de seis meses.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el compromiso con el ahorro debe comenzar desde las instituciones públicas.

“El ahorro de energía es una responsabilidad compartida. El Estado debe dar ejemplo implementando medidas concretas de eficiencia que nos permitan enfrentar con anticipación los desafíos del fenómeno de El Niño y fortalecer la seguridad energética del país. Cada kilovatio ahorrado hoy contribuye a proteger el bienestar de millones de colombianos”, afirmó el funcionario.

Según explicó el Ministerio, la información que reporten las entidades permitirá construir una línea base del consumo energético del sector público nacional, hacer seguimiento permanente al comportamiento de la demanda y diseñar nuevas estrategias para optimizar el uso de la energía.