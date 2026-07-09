Nueva EPS revela por primera vez su situación financiera: pérdidas llegan a $6,1 billones

Por primera vez desde la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, Nueva EPS entregó sus estados financieros definitivos correspondientes a 2023 y 2024, documentos que permiten conocer el panorama financiero de una de las EPS con más afiliados del país.

Los informes muestran pérdidas acumuladas por $6,1 billones, deudas superiores a los $22 billones y un patrimonio negativo de $10,6 billones. Esto significa que las obligaciones económicas de la entidad superan el valor de sus activos y recursos disponibles.

La entidad explicó que la entrega de estos documentos permitió actualizar información financiera que estaba pendiente de certificación, incluyendo los estados correspondientes al año 2023, antes de que iniciara el proceso de intervención por parte de la Supersalud.

De acuerdo con Nueva EPS, la revisión también permitió identificar cerca de $11,9 billones en facturas pendientes de análisis. Esto, para verificar los valores reportados y determinar las obligaciones finales con hospitales, clínicas, proveedores y demás actores del sistema de salud.

Cabe resaltar que, esta radicación de los estados financieros hace parte del proceso que adelanta la entidad para establecer el estado de sus cuentas, identificar las principales obligaciones y definir las medidas que serán implementadas para enfrentar su situación financiera.

¿Qué sigue para Nueva EPS?

Según la entidad, tras la entrega de los informes financieros inició una ruta de estabilización enfocada en organizar la información contable, revisar sus obligaciones y avanzar en medidas para mejorar la sostenibilidad de la EPS.

Además, anunció que los estados financieros correspondientes al año 2025 serán presentados en los próximos meses, con el objetivo de actualizar la información sobre la evolución económica de la entidad durante el periodo de intervención.

Estos resultados son relevantes para el sistema de salud debido a que Nueva EPS es una de las aseguradoras con mayor número de afiliados del país. Su situación financiera tiene relación directa con la red de hospitales, clínicas, proveedores y prestadores encargados de garantizar la atención de los usuarios.

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