Adolescente de 17 años murió tras ataque armado en Barranquilla: hay tres personas heridas

Una adolescente de 17 años murió y tres personas más resultaron heridas en un ataque con mini uzi registrado la noche del sábado 1 de agosto en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 10:10 de la noche en la calle 20 con carrera 28, donde las víctimas se encontraban sentadas en la parte externa de una vivienda.

En ese momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que estaban reunidas.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido, mientras vecinos auxiliaban a los heridos y los trasladaban a centros asistenciales para recibir atención médica.

La víctima fatal fue una adolescente de 17 años, quien fue llevada al Hospital Barranquilla. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultó herido Wilson José Vásquez Mendoza, de 40 años, quien recibe atención médica.

También fue lesionado Sergio Andrés Vásquez Gamero, de 20 años, al igual que Jean Carlos Vásquez, de 40 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque, identificar a los responsables y determinar si las víctimas habían sido objeto de amenazas o si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales.