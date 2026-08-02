Mantenimiento programado de la planta SPEC avanza en un 79%

El mantenimiento programado de la terminal SPEC avanza conforme al cronograma establecido, según informó el Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con el reporte oficial, a las 6:00 de la mañana de este domingo 2 de agosto las labores registraban un avance del 79 %, incluyendo las actividades de puesta en operación de la planta.

Se espera que hacia la medianoche de este sábado el proceso alcance un 86 % de ejecución, lo que permitirá ingresar a la etapa final del cronograma previsto para estos trabajos.

Asimismo, el ministerio indicó que las labores mecánicas concluirán al mediodía del domingo 3 de agosto. Posteriormente, se dará inicio a la fase de enfriamiento, paso previo al restablecimiento de la operación de la terminal.

El mantenimiento, que comenzó el pasado 30 de julio, finalizará sobre la medianoche del 3 de agosto, completando el 100 % de las actividades programadas. Según el Ministerio de Minas y Energía, hasta el momento el proceso se desarrolla sin novedades y dentro de los tiempos establecidos.

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