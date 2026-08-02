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02 ago 2026 Actualizado 15:01

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Conductor arrolló a varias personas en Barranquilla: dos murieron y otras dos resultaron heridas

Las autoridades informaron la captura del conductor involucrado en el siniestro vial. Se investiga si estaba en estado de embriaguez.

El carro involucrado en el accidente.

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Dos personas murieron y varias más resultaron lesionadas, entre ellas un integrante de la Policía Nacional, luego de que un vehículo arrollara a varias personas la noche del sábado 1 de agosto en el barrio 7 de Abril, en el sur de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 7:30 p. m. en la calle 68 con carrera 5 sur, cuando un vehículo embistió a varias personas que se encontraban en el lugar.

En el sitio falleció Diovanni Inocencio De La Hoz Romero, de 61 años. La segunda víctima mortal fue identificada como Mady Luz Rodríguez Montiel, de 36 años, quien fue trasladada a la Clínica San Ignacio, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Entre los heridos se encuentra un funcionario de la Policía Nacional, de 38 años, quien se encontraba de servicio al momento de los hechos y fue remitido a un centro asistencial.

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También resultó lesionado Luis Miguel Galván Hernández, quien fue trasladado a la Clínica Victoria. Las autoridades indicaron que otras personas también sufrieron heridas y recibieron atención médica.

La Policía confirmó la captura del conductor del vehículo, quien quedó a disposición de las autoridades competentes y se investiga si estaba en estado de embriaguez.

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