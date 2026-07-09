Estado financiero de Nueva EPS desata nuevas alertas: Acemi y pacientes piden auditoría forense

SALUD

La publicación de los estados financieros de Nueva EPS de los años 2023 y 2024 provocó una ola de reacciones desde distintos sectores del sistema de salud, que consideran que las cifras confirman la gravedad de la situación financiera de la entidad intervenida.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, afirmó que la información refleja solo una parte de la crisis que atraviesa la aseguradora.

“Contar con la información financiera de los años 2023 y 2024 refleja los resultados de 12 de los 30 meses que lleva la entidad intervenida y una alarmante situación financiera: 22 billones de pesos de pasivos y unas pérdidas patrimoniales superiores a los 10 billones de pesos“, señaló Vesga.

La presidente del gremio de las EPS agregó que esos resultados son "la expresión y la causa de la crisis humanitaria que se vive en una entidad que afilia a más del 20 % de los colombianos“.

En ese sentido, para Vesga, el panorama aún está incompleto porque faltan los estados financieros de 2025 y del primer semestre de 2026.

"Sin la información de 2025 y 2026 la foto no está completa y se advierte que puede ser mucho peor“, afirmó.

Por ello, consideró que una de las primeras tareas del próximo Gobierno será emprender la "reingeniería, reorganización y salvamento de Nueva EPS“.

Por su parte, desde la organización Pacientes Colombia, Denis Silva pidió una revisión independiente de las cuentas de la entidad.

“Recibimos los estados financieros sin certificar de parte de Nueva EPS, después de años de espera, y solicitamos al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se haga una auditoría forense a los estados de Nueva EPS“, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

Silva sostuvo que los estados financieros muestran obligaciones superiores a los 21 billones de pesos mientras persisten dificultades para acceder a los servicios de salud.

"Más de 21 billones en deuda, pero fuera de eso, cientos de miles de pacientes no recibieron servicios de salud“, aseguró.

Además, afirmó que, en su opinión, la UPC es suficiente, contrario a lo que siempre afirmó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por lo que pidió que con el cambio de gobierno también sea reemplazado el actual agente interventor.

A estas voces se sumó Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud, quien aseguró que las cifras publicadas no resultan sorpresivas debido al retraso que existía en la información financiera.

“Esta información nos muestra un cuadro mucho más complejo de toda la situación financiera del sistema, pero no nos toma de sorpresa, porque estábamos advertidos de que esa falta de información durante tantos años era un ocultamiento de la realidad que se desprendía de la operación de Nueva EPS“, afirmó.

Galán también advirtió que la situación podría agravarse cuando se conozcan los estados financieros de 2025.

"Falta el año 2025. En otras palabras, la situación puede ser peor. No hay signos ni síntomas que nos indiquen que Nueva EPS ha mejorado su operación en 2025 y 2026“, indicó.

El exministro de Salud sostuvo que el reto recaerá sobre el próximo Gobierno, que deberá definir el futuro no solo de Nueva EPS sino del conjunto de EPS intervenidas.

"Sería un error pretender liquidar cualquiera de esas entidades de manera inmediata. Hay que diagnosticar muy bien cuál es la situación real e ir solucionando la problemática paulatinamente“, explicó.