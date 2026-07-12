Un muerto, heridos, incendios y enfrentamientos en operativo contra minería en Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Una operación de la Fuerza Pública contra actividades de minería ilegal desencadenó una compleja situación de orden público durante la madrugada y la mañana de este domingo en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

El procedimiento, adelantado por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en una zona de explotación minera, generó la reacción de personas que, según las autoridades, realizaban actividades extractivas de manera irregular en socavones de la región.

La resistencia al operativo derivó en enfrentamientos que posteriormente se extendieron hacia sectores cercanos del municipio. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observan uniformados desplegados en zonas urbanas y se escuchan múltiples detonaciones.

Durante los disturbios también se denunciaron presuntas afectaciones a la población civil. Organizaciones defensoras de derechos humanos y habitantes del municipio aseguraron que fueron lanzados gases lacrimógenos en un sector residencial donde viven familias, incluidos menores de edad y adultos mayores, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas para protegerse de los enfrentamientos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Segovia, Wilson Plata, informó que varias unidades de ese organismo fueron agredidas cuando intentaban atender la emergencia y evacuar a personas afectadas por la confrontación.

De manera preliminar, las autoridades reportaron la muerte de una persona y otra más resultó gravemente herida durante los hechos. Hasta el momento no se ha precisado oficialmente en qué circunstancias ocurrieron estas afectaciones.

La operación contra la minería ilegal continúa en desarrollo y busca intervenir explotaciones irregulares que, según las autoridades, afectan la economía legal del sector minero y ocupan de manera ilegal socavones pertenecientes a empresas con títulos mineros en el Nordeste antioqueño.

Tras los disturbios también se reportaron daños materiales. Entre ellos, la afectación e incendio de instalaciones relacionadas con una empresa minera, hechos que son materia de verificación por parte de las autoridades.