Judicializan red señalada de reclutar mujeres para enviar droga al exterior desde Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a diez presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de reclutar e instrumentalizar mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia distintos destinos internacionales y centros penitenciarios del país.

Según la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y San Andrés, y entre 2022 y junio de 2026 habría coordinado el envío de jóvenes que ocultaban estupefacientes en su cuerpo con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.

De acuerdo con el ente acusador, esta modalidad puso en riesgo la salud e integridad de las mujeres utilizadas como correos humanos e, incluso, una de ellas falleció durante una de las operaciones.

Los procesados fueron identificados como Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

La Fiscalía señaló que alias El Mago sería el presunto cabecilla de la organización y el responsable de elaborar, camuflar y coordinar la distribución nacional e internacional de los estupefacientes. Por su parte, alias El Negro estaría encargado de la adquisición de la droga y de coordinar los envíos desde San Andrés hacia el exterior.

Asimismo, alias Margara sería la persona encargada de ubicar y reclutar a las mujeres que posteriormente eran utilizadas para transportar los narcóticos, mientras que alias Salo y alias Mochita presuntamente ingresaban pequeñas cantidades de estupefacientes a establecimientos carcelarios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.