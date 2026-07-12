Asociación de Hospitales del Valle pide al gobierno entrante medidas urgentes para superar crisis

Asohosval advierte que la falta de recursos ya compromete el pago de salarios, proveedores y gastos básicos de funcionamiento. / Foto HUV

Cali

Ante la crisis financiera que enfrenta la red pública de salud en el Valle del Cauca, la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del departamento (Asohosval) pidió al gobierno entrante adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios.

A través de una carta dirigida al comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la organización solicitó instalar una mesa de trabajo que permita definir alternativas para asegurar la sostenibilidad de los 52 hospitales del departamento.

“En términos generales el régimen subsidiado le está debiendo 1.515 millones de pesos a nuestros hospitales. El régimen contributivo 450 mil millones de pesos”, indicó Ligia Viáfara, directora de Asohosval.

Advirtió que la falta de recursos ya compromete el pago de salarios, proveedores y gastos básicos de funcionamiento, una situación que afecta no solo a hospitales de las principales ciudades, sino también a instituciones de municipios pequeños del Valle.

“El hospital Universitario del Valle, ESE hospital departamental Tomás Uribe Uribe, hospital departamental Mario Correa, hospital Luis Ablanque de La Plata de Buenaventura, hospital departamental Psiquiátrico, hospital Isaías Duarte Cancino, Raúl Orejuela Bueno, San Rafael de Zarzal, las redes de salud de Cali, específicamente la del Oriente, el hospital departamental de Sevilla y tenemos también dentro de este listado a nuestro hospital San Juan de Dios y al hospital San José de Buga”, detalló.

Señaló que entidades como la Nueva EPS, Emsanar, Asmet Salud concentran buena parte de las obligaciones pendientes.

“Intervienen desde el gobierno unas EPS y son esas mismas EPS las que tienen ahogado nuestras instituciones. No puede ser que la Nueva EPS, que es más del gobierno que de la parte privada, tenga ahogado nuestros hospitales, eso no tiene presentación” agregó.

Ante este panorama insistió en la necesidad de que el nuevo gobierno priorice soluciones que permitan evitar un mayor deterioro de la red hospitalaria del Valle.