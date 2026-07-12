Planeación Nacional anuncia tres medidas para financiar proyectos de acción climática

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció tres acciones con las que busca facilitar el acceso a recursos para proyectos de transición energética y acción climática en distintas regiones del país.

El primer anuncio está relacionado con el programa Colombia Solar, para el que se diseñarán nuevos esquemas de estructuración y financiación que permitan atraer inversiones y ampliar el acceso a soluciones de energía limpia.

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La segunda medida beneficiará al municipio de Valparaíso, Caquetá, donde el DNP brindará asistencia técnica para estructurar el modelo de financiación del proyecto Soluciones Individuales Solares, con el fin de avanzar hacia su cierre financiero y hacer viable su ejecución.

El tercer frente de trabajo busca fortalecer la financiación de proyectos climáticos en los territorios. Para ello, la iniciativa CHAMP, liderada por el World Resources Institute (WRI), se integrará al Corredor de Financiamiento Climático, con el objetivo de conectar a gobiernos locales con organismos internacionales y posibles financiadores.

Durante el anuncio, el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, Rovitzon Ortiz, aseguró que el reto ahora es llevar las iniciativas del papel a los territorios.

“El desarrollo sostenible no se logra con más discursos, sino con proyectos que transformen los territorios. Estas acciones buscan conectar las necesidades de las regiones con nuevas oportunidades de financiación para que la transición energética y la acción climática se conviertan en resultados concretos para las comunidades”, aseguró.

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Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de las regiones para acceder a cooperación internacional, asistencia técnica y nuevas fuentes de recursos que permitan sacar adelante proyectos con impacto ambiental, social y económico.