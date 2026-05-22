DNP entregó balance sobre plataforma Integrada en Tunja

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrolló en Tunja una jornada de capacitación sobre la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), herramienta tecnológica que transformará la gestión de los proyectos.

La actividad, liderada por la Subdirección General del Sistema General de Regalías (SGR), se llevó a cabo los días 21 y 22 de mayo y estuvo dirigida a servidores públicos, equipos técnicos, formuladores de proyectos, secretarías técnicas y demás actores vinculados al ecosistema de inversión pública del departamento de Boyacá.

Lukas Augusto Lezama Ayala, subdirector de Asistencia Técnica de la Subdirección General de Regalías del DNP, entregó balance sobre la jornada. “Desde el Departamento Nacional de Planeación y la Subdirección General, lideramos una jornada pedagógica de la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIP, junto a las entidades territoriales de Boyacá, secretarios de planeación, asesores de bancos, de proyectos y delegados”.

“Esta iniciativa estratégica hace parte de la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo, una iniciativa que genera valor público en la inversión pública, moderniza el estado desde las regiones, fortalece capacidad en los territorios y transforma la manera en que se planean e invierten los recursos públicos”, indicó.

Con la implementación de la Plataforma Integrada de Inversión Pública, se avanza hacia una gestión pública más eficiente, innovadora y cercana a los actores del Sistema General de Regalías y la Ciudadanía, articulando metodologías, datos, inversión pública y capacidades institucionales para construir proyectos con mayor impacto social y articulados a la política pública con los ciudadanos.