Padre e hijo fueron baleados en el municipio de Abrego

Hecho violento deja padre herido y su hijo asesinado en Abrego / Foto: Getty Images( Thot )

Norte de Santander

Consternación, rechazo y preocupación han expresado los abreguenses en las últimas horas frente al reciente hecho violento presentado en ese municipio.

Las autoridades reportaron un ataque armado contra un padre y su hijo en la vía que del municipio de Abrego conduce a Ocaña, al norte del departamento.

La información preliminar advierte que en la vereda Capitán Largo del municipio de Abrego, en la región del Catatumbo fueron atacados Nelson Sánchez (padre ) herido y Jader Sánchez (hijo), este ultimo falleció producto del ataque armado.

Por ahora las autoridades no tienen pistas de quienes serían los responsables de la acción violenta que se presentó en ese tramo vial.

Una comisión de policía judicial se encargó de los actos urgentes para determinar los móviles que rodearon este hecho en las últimas horas y que alteró la tranquilidad de ese municipio.