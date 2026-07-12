Habitantes del sur de la región intentan recuperar la comunicación vial

Norte de Santander

Desafiando la naturaleza, después de la emergencia que se presentó al sur de la región y que compromete cuatro departamentos las comunidades comenzaron a ingeniárselas para restablecer la comunicación vial en la zona.

Sobre la vía La Soberanía en ese eje vial tan importante para el oriente del país, hay cinco tramos gravemente afectados por los embates del cauce de los ríos que provocaron desbordamientos, caída de loco y piedra en varios sectores.

Con transbordos improvisados, cientos de personas intentan lograr comunicación entre Norte de Santander y Arauca que son las regiones más afectadas por la emergencia.

A medida que pasan las horas, los afectados buscan comunicación de manera desesperada acudiendo a canoas en el sector de Caño Negro cerca al puente Bojabá, para poder llegar a sus destinos.

Para ello deben pagar cinco mil pesos por persona, quienes se exponen a situaciones de riesgo sobre el río que generó la emergencia y que ya ha descendido su cauce.

La situación que cumple tres días ha generado graves repercusiones económicas para la región, ante la gravedad de los daños que se ´presentaron en la infraestructura vial.