Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 jul 2026 Actualizado 12:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Ataque se sicarios en el barrio Carora

Autoridades investigan móviles de la acción violenta

Un nuevo ataque armado en el barrio Carora / Crédito: Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Un nuevo ataque armado en el barrio Carora / Crédito: Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Un nuevo ataque armado en el barrio Carora / Crédito: Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Un nuevo hecho sicarial se presentó en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, dejando como saldo dos hombres gravemente heridos.

Los hechos se presentaron en el barrio Carora, donde sicarios dispararon contra la integridad de estas personas que se encontraban en un escenario deportivo del lugar.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico de la ciudad, para ser valoradas y atendidas. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos hombres baleados.

El barrio Carora es uno de los sectores de la ciudad de Cúcuta, que registra niveles por inseguridad por ataques bajo la modalidad de sicariato.

Este delito es uno de los que mas afecta la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana en los últimos años.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir