🔴 Argentina vs. Suiza HOY EN DIRECTO: Cuartos de FINAL en vivo; Siga la transmisión del partidazo
Este 11 de julio, Argentina y Suiza se enfrentan por un cupo a las semifinales del Mundial 2026. Siga EN VIVO la transmisión del partido.
Desde las 8:00 de la noche de este domingo, 11 de julio, la Selección Argentina, con Lionel Messi en el campo, busca su paso a las semifinales del Mundial 2026 ante Suiza, equipo que llega de vencer a la Selección Colombia en los penales.
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Suiza llega como una de las sorpresas del torneo, siendo líder del grupo B, superando incluso a la anfitriona Canadá. En dieciseisavos de final venció 2-0 a Argelia y luego a la Tricolor.
Por su parte, Argentina llega con algunas dudas en su desempeño, pues, aunque fue líder del grupo J con puntaje perfecto, no mostró su mejor versión de juego ni ante Cabo Verde ni contra Egipto.
En caso de que la ‘albiceleste’ derrote a los europeos, se medirá ante Inglaterra en las semifinales, rememorando el enfrentamiento en la Copa del Mundo de México 86.
Nóminas titulares
Argentina
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister
- Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez
Suiza
- Portero: Kobel
- Defensas: Rodríguez, Akanji, Elvedi y Zakaria
- Mediocampistas: Freuler, Xhaka y Sow
- Delanteros: Rieder, Empolo y Ndoye
Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO
Así luce el camerino de Argentina
Nómina de Suiza
Portero: Kobel
Defensas: Rodríguez, Akanji, Elvedi y Zakaria
Mediocampistas: Freuler, Xhaka y Sow
Delanteros: Rieder, Empolo y Ndoye
Lista la nómina de Argentina
Portero: Emiliano Martínez
Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister
Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento