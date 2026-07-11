🔴 Argentina vs. Suiza HOY EN DIRECTO: Cuartos de FINAL en vivo; Siga la transmisión del partidazo

Este 11 de julio, Argentina y Suiza se enfrentan por un cupo a las semifinales del Mundial 2026. Siga EN VIVO la transmisión del partido.

Desde las 8:00 de la noche de este domingo, 11 de julio, la Selección Argentina, con Lionel Messi en el campo, busca su paso a las semifinales del Mundial 2026 ante Suiza, equipo que llega de vencer a la Selección Colombia en los penales.

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Suiza llega como una de las sorpresas del torneo, siendo líder del grupo B, superando incluso a la anfitriona Canadá. En dieciseisavos de final venció 2-0 a Argelia y luego a la Tricolor.

Por su parte, Argentina llega con algunas dudas en su desempeño, pues, aunque fue líder del grupo J con puntaje perfecto, no mostró su mejor versión de juego ni ante Cabo Verde ni contra Egipto.

En caso de que la ‘albiceleste’ derrote a los europeos, se medirá ante Inglaterra en las semifinales, rememorando el enfrentamiento en la Copa del Mundo de México 86.

Nóminas titulares

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

Suiza

Portero: Kobel

Defensas: Rodríguez, Akanji, Elvedi y Zakaria

Mediocampistas: Freuler, Xhaka y Sow

Delanteros: Rieder, Empolo y Ndoye

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