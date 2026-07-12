La UNGRD activó respuesta de emergencia tras la declaratoria de calamidad pública en Arauca

Las intensas lluvias que han caído sobre Arauca en las últimas 48 horas llevaron a las autoridades departamentales a declarar la calamidad pública. Como respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha las acciones de atención para enfrentar la emergencia.

Según el balance preliminar, más de 8.900 familias han resultado afectadas, especialmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame, donde las inundaciones y el aumento del caudal de los ríos han generado graves afectaciones.

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Durante un sobrevuelo de evaluación, la UNGRD identificó cuatro puntos críticos por el colapso de infraestructura vial: los puentes Riolopeño, Tame, Río Tigre-Cusay y Box Coulvert, este último ubicado en el corredor que comunica a Arauca con Arauquita.

Como primera medida para recuperar la movilidad, la entidad anunció la instalación de un puente militar en la vía que conecta a Saravena, en Arauca, con Cubará, en Norte de Santander. La intervención se realizará en coordinación con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ejército Nacional.

La entidad informó que, una vez el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo entregue el consolidado oficial sobre los daños y las afectaciones, se pondrán en marcha nuevas medidas para atender a las comunidades damnificadas.

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Por su parte, el director de la UNGRD, Javier Pava, señaló que este tipo de emergencias, así como los periodos de sequía que suelen presentarse posteriormente, reflejan la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos, por lo que insistió en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para reducir la vulnerabilidad de los territorios.