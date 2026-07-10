Lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca
Tres puntos críticos en la vía La Soberanía mantienen suspendido el paso entre ambos departamentos.
Norte de Santander.
Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una grave emergencia sobre la vía La Soberanía, dejando incomunicados por carretera a Norte de Santander y Arauca.
De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la emergencia se concentra en tres puntos críticos.
En el sector La Cabuya se registró pérdida de banca; en Caño Negro colapsó un puente y en Alto del Oro se presentó una remoción en masa, afectaciones que obligaron al cierre de este importante corredor vial.
Los municipios más impactados por la emergencia son Toledo, Labateca y Chitagá, donde la interrupción del tránsito afecta la movilidad de habitantes, transportadores y el abastecimiento entre ambos departamentos.
Ante la situación, las autoridades instalaron una mesa de trabajo para evaluar la magnitud de los daños y definir las acciones que permitan atender la emergencia y restablecer la comunicación terrestre lo antes posible.
Además, se citó a un consejo extraordinario de gestión del riesgo de desastres para este viernes, 10 de julio, a partir de las 8:00 de la mañana.
Las lluvias también provocaron afectaciones en los municipios de Pamplona y Cácota.