Lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una grave emergencia sobre la vía La Soberanía, dejando incomunicados por carretera a Norte de Santander y Arauca.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la emergencia se concentra en tres puntos críticos.

En el sector La Cabuya se registró pérdida de banca; en Caño Negro colapsó un puente y en Alto del Oro se presentó una remoción en masa, afectaciones que obligaron al cierre de este importante corredor vial.

Los municipios más impactados por la emergencia son Toledo, Labateca y Chitagá, donde la interrupción del tránsito afecta la movilidad de habitantes, transportadores y el abastecimiento entre ambos departamentos.

Ante la situación, las autoridades instalaron una mesa de trabajo para evaluar la magnitud de los daños y definir las acciones que permitan atender la emergencia y restablecer la comunicación terrestre lo antes posible.

Además, se citó a un consejo extraordinario de gestión del riesgo de desastres para este viernes, 10 de julio, a partir de las 8:00 de la mañana.

Las lluvias también provocaron afectaciones en los municipios de Pamplona y Cácota.