La CAR suspende un criadero de cerdos por contaminación ambiental en Cundinamarca

De acuerdo con la comunidad de la vereda San Martín de Santana, Boyacá, aseguran que este criadero de cerdos está contaminando una fuente hídrica y el medio ambiente / Foto: Suministrada.

La CAR suspende una actividad de vertimientos en un criadero de cerdos ubicado en la vereda Hinche, en el municipio de La Palma, Cundinamarca, tras presuntas afectaciones al suelo y a una fuente hídrica de la zona.

La intervención se realizó luego de la denuncia de la comunidad por fuertes olores, durante la inspección, funcionarios de la dirección regional Rionegro encontraron un criadero con cerca de 17 cerdos en etapa de ceba, ubicado a menos de cinco metros de un drenaje de agua.

Además, el predio contaba con una tubería de PVC que descargaba directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de tratamiento, una práctica que genera contaminación del suelo, riesgo para las fuentes hídricas y afectaciones a la comunidad por los olores.

Ante esta situación, la CAR impuso una medida preventiva que ordena la suspensión inmediata de los vertimientos y de la disposición inadecuada de los residuos generados por la actividad porcícola.

El director de la regional Rionegro de la CAR, Alejandro Fiquitiva Casallas, aseguró que: “La entidad actuó de manera oportuna para evitar mayores impactos ambientales y proteger tanto los recursos naturales como la salud de los habitantes del sector”.

La autoridad ambiental reiteró el llamado a los productores pecuarios para que implementen buenas prácticas, como el tratamiento de aguas residuales, el manejo adecuado de la porquinaza, el uso de biodigestores o sistemas de compostaje y el respeto por las rondas de protección de las fuentes hídricas.