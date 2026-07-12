Cuatro personas capturadas en Bogotá tras hacerse pasar por funcionarios de la SIJIN

Fueron capturados cuatro personas señaladas de hacerse pasar por investigadores de la SIJIN para cometer un millonario hurto en el norte de Bogotá. El caso ocurrió en el sector de Chicó Norte, luego de que las autoridades recibieran un llamado de alerta a través de la línea de emergencia 123.

Las víctimas se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron abordadas por varios hombres que aseguraron ser funcionarios de la SIJIN y se apoderaron de sus pertenencias antes de huir del lugar.

Las víctimas notaron que los supuestos policías no portaban ninguna identificación oficial y dieron aviso inmediato a la Policia, en el procedimiento fue recuperada una maleta con elementos avaluados en cerca de 10 millones de pesos.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto y, según las verificaciones de la Policía, dos de ellos tenían antecedentes por el mismo delito. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.