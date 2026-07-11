Alcalde Galán pide denunciar establecimientos estéticos ilegales tras muerte de Adriana Manotas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar los establecimientos estéticos clandestinos que operan en la ciudad, “no pueden seguir funcionando ni cobrando vidas”. El pronunciamiento se da en medio de las investigaciones por la muerte de Adriana Manotas, quien presentó complicaciones.

Galán aseguró que el Distrito ha intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control para identificar y cerrar estos sitios, sin embargo insistió en que la colaboración de los ciudadanos es clave para detectar establecimientos que operan al margen de la ley.

De acuerdo con el alcalde, “desde 2025 la administración distrital ha realizado 1.296 visitas de inspección y 590 operativos de control en centros estéticos. Como resultado de estas acciones, se han impuesto 155 medidas sanitarias a establecimientos que incumplían la normatividad”.

Durante 2026, las autoridades han realizado 104 visitas motivadas por denuncias ciudadanas y han aplicado 34 medidas de seguridad sanitaria adicionales, como parte de los operativos para proteger la salud de los usuarios y combatir la ilegalidad en este sector.

El mandatario invitó a los bogotanos a reportar cualquier establecimiento sospechoso o clandestino a través de la línea 601 364 9550, opción 1, con el fin de evitar que más personas resulten afectadas por procedimientos realizados en lugares que no cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades de salud.