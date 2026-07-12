Conmoción en Cartago por el crimen de una mujer de 87 años y su hijo de 53

Cartago

Hay conmoción en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, por el doble homicidio de una mujer de 87 años y su hijo de 53, ocurrido al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Jubileo, en la comuna 7.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Chaverra de Carvajal y Carlos Mario Carvajal Chaverra, quienes, de acuerdo con la información preliminar, fueron atacados por varios hombres que les dispararon, causándoles la muerte en el lugar.

“De manera inmediata la Policía Nacional en coordinación con la fiscalía general de la Nación, dispuso un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho y capturar a los responsables”, detalló el teniente coronel Oscar Hernández, comandante del Distrito de Policía Cartago.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen podría estar relacionado con la confrontación entre estructuras delincuenciales que buscan ejercer el control sobre actividades criminales en el municipio.