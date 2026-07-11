En vías de Cali decomisan cargamentos del narcotráfico ocultos en fibra de vidrio, atún y arroz

El hallazgo se hizo en un vehículo particular que cubría la ruta Nariño a Cali, movilizando aparentemente cajas de atún y costales de arroz.

Operativos de registro, control e inteligencia, desarrollados por la Policía en ejes viales de Cali, permitieron la incautación de cuatro cargamentos de estupefacientes e insumos claves para la producción masiva de drogas sintéticas que estaban camuflados en rollos de fibra de vidrio, latas de atún y costales de arroz.

Los hechos se registraron en la vía que comunica a la capital vallecaucana con el suroccidente del país, donde fueron identificados cuatro vehículos que transportaban más de 900 mil dosis de cocaína y marihuana, así como 12.200 mililitros de ketamina. En esta acción policial, además de logró la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas al transporte de estas sustancias ilícitas.

El primer procedimiento se registró sobre la vía Puerto Tejada – Cali, donde uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un automóvil proveniente de Corinto, Cauca. Durante la inspección, las autoridades descubrieron rollos de fibra de vidrio que ocultaban en su interior 108 kilogramos de marihuana, avaluados en aproximadamente 65 millones de pesos; el conductor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo y un celular.

En un segundo operativo, a la altura del corregimiento el Hormiguero, fueron capturados dos ciudadanos que transportaban 122 frascos de ketamina fabricada en Perú, y cuyo valor supera los 35 millones de pesos. El hallazgo se hizo en un vehículo particular que cubría la ruta Nariño a Cali, movilizando aparentemente cajas de atún y costales de arroz, mercancías que quedaron a disposición de la autoridad aduanera al no acreditar su ingreso legal al país.

A estos resultados se suma un importante golpe de la Dirección de Antinarcóticos, contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, con la incautación de 350 kilogramos de cocaína. El cargamento, avaluado en 1.446 millones de pesos, era transportado en una doble pared acondicionada en un vehículo tipo furgón desde el departamento del Cauca y hacía tránsito por Cali con destino al puerto de Buenaventura para ser enviado al exterior.

Y, en las últimas horas, fueron incautados 40 kilogramos de marihuana que estaban siendo transportados en la parte trasera de un vehículo que había salido del municipio de Caloto, Cauca con destino a la ciudad de Cali. Allí, fueron descubiertos los estupefacientes en paquetes forrados con cinta.