Protestas por no pagos en obras en el municipio de El Tarra

Norte de Santander

El incumplimiento en el pago de obligaciones económicas derivadas de trabajos de obras de infraestructura como el Centro de Desarrollo Infantil y el Centro de Atención al Adulto Mayor en el municipio de El Tarra, Catatumbo generó en las últimas horas una protesta pacifica de los transportadores y propietarios de maquinaría amarilla.

Desde el año anterior al parecer se han registrado incumplimientos en los pagos y esto desencadenó la manifestación para llamar la atención de los responsables de las obras.

La personería del municipio en un comunicado público advirtió que ha venido realizando acompañamiento y buscando mecanismos de diálogo y gestionando alternativas que permitan alcanzar una solución pero admite que ha encontrado dificultades para ese fin.

Señala que ese despacho “se ha visto limitado debido a las dificultades para establecer comunicación con el contratista responsable de la obra y la entidad gubernamental encargada de la financiación del proyecto”.

Finalmente el ministerio público llamó la atención a las autoridades competentes, al contratista y a las entidades del Estado especialmente a la ANIM, responsables de los proyectos para que se busque una solución concertada que de respuesta a los derechos de los trabajadores y transportadores afectados y que contribuya a restablecer la normalidad en ese municipio.