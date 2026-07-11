Tribunal tumba el SIBUS en Barranquilla: faltarían estudios financieros para aplicarlo

El Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de las empresas transportadoras SOBUSA S.A. y TRASALIANCO S.A., que demandaron al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) por la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, conocido como SIBUS.

El principal argumento que prosperó en la demanda fue que el AMB pretendía implementar un cambio estructural en la operación económica del transporte sin contar previamente con los estudios técnicos y financieros requeridos.

Francisco Pupo Orozco, presidente de la Asociación de Transportadores del Sistema de Transporte Colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla, Asotrascol, señaló que el fallo confirma los cuestionamientos que durante varios años hicieron las empresas frente al modelo impulsado por el Área Metropolitana de Barranquilla.

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El dirigente gremial afirmó que el problema de fondo fue que, a su juicio, se intentó trasladar al transporte colectivo un modelo diseñado para los sistemas integrados de transporte masivo, como Transmetro, sin tener en cuenta que las empresas tradicionales de buses son operadores privados.

Según sus cálculos, el modelo podía representar una reducción de entre 420 y 520 pesos por pasajero transportado, situación que, aseguró, aumentaba los costos de operación y agravaba la crisis financiera de varias compañías del sector.

Según el fallo, el SIBUS no era solamente una herramienta tecnológica para controlar vehículos o modernizar el recaudo de pasajes, sino un modelo que modificaba aspectos fundamentales del negocio transportador, como la administración de los ingresos, la remuneración de los operadores y la integración tarifaria con otros sistemas de transporte.

Fondo de Estabilización Tarifaria en riesgo

Pupo Orozco también se refirió al Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, al señalar que considera que este componente podría correr la misma suerte jurídica del SIBUS.

Explicó que, según su interpretación, los fondos de estabilización asociados a sistemas de transporte masivo deben financiarse con recursos propios de los entes territoriales, en este caso el Distrito de Barranquilla, y no con recursos provenientes de las empresas privadas del transporte colectivo.

“El Fondo de Estabilización tiene el mismo origen jurídico del SIBUS. Si no existe el soporte técnico y financiero exigido por la ley, también estaría llamado a caerse”, indicó.

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En sintesis, El Tribunal Administrativo del Atlántico tumbó la resolución que daba vida al SIBUS, al considerar que el Área Metropolitana sí podía regular el transporte colectivo, pero no podía imponer un nuevo modelo de recaudo sin contar antes con estudios técnicos y financieros que garantizaran su sostenibilidad.