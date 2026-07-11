“Hemos conformado un gabinete de las mejores calidades”: Abelardo de la Espriella tras consejo

De la Espriella afirma que analizan información del empalme anticorrupción tras primer consejo de ministros. Foto: Caracol Radio.

Al término del primer consejo de ministros designados, realizado en Barranquilla, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que el equipo que integrará su gobierno está conformado por personas con “las mejores calidades humanas y profesionales”. Según indicó, durante una reunión de más de tres horas revisaron las prioridades de cada cartera, el plan de acción y las decisiones que marcarán el inicio de su administración.

El mandatario electo afirmó que el objetivo del gabinete será ofrecer soluciones a los principales problemas del país sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos y la consolidación de un gobierno “efectivo”, con especial atención a la población más vulnerable.

Gabinete revisa informes del empalme anticorrupción

Durante el encuentro, De la Espriella informó que los ministros designados también conocieron los informes presentados por el vicepresidente electo sobre el empalme anticorrupción y que actualmente analizan la información recopilada.

“Hemos revisado también informes del señor vicepresidente (José Manuel Restrepo) acerca del empalme anticorrupción, el estado de cosas de lo que estamos recibiendo y estamos analizando cómo atender cada una de esas contingencias”, afirmó.

El presidente electo explicó que los equipos de trabajo ya avanzan en la organización de cada ministerio para llegar al Gobierno con medidas preparadas frente a asuntos como la seguridad, la situación del sistema de salud, que calificó como una “crisis humanitaria”, la lucha contra la corrupción y la generación de oportunidades para los jóvenes y las poblaciones vulnerables.

Finalmente, reiteró que el trabajo de su equipo comenzó antes de la posesión y aseguró que continuará de manera permanente mientras se prepara el inicio de su mandato.