Comenzó la restricción al transporte de carga por puente festivo

Este puente festivo tendrá restricciones al transporte de carga / Foto: Colprensa( Thot )

Norte de Santander

Con ocasión de este puente festivo Día de la Virgen de Chiquinquirá las autoridades viales mantendran control y vigilancia permante sobre los corredores viales.

Por ello, hay restricción para el transporte de carga en el día de hoy y el próximo lunes con horarios especiales para permitir un mayor flujo vehicular por arterias nacionales.

Las autoridades informaron que la medida contempla vehículos con peso igual o superior a tres o cuatro toneladas en adelante.

La restricción compromete la comunicación hacía el interior del país en la ruta Cúcuta- Pamplona-Bucaramanga y se aplicará así:

Sábado 11 de julio: 6am a 3 pm

Lunes 13 de Julio: 10 am a 11 pm

La policía de tránsito y transporte ha dispuesto de más de doscientos uniformados para mantener el control, supervisión y vigilancia con los viajeros y aspi evitar accidentes en las vías.

Ademas en las terminales de transporte también se hacen recomendaciones para conminar al transporte de rutas intermunicipales e interdepartamentales a cumplir con las obligaciones en sus despachos y controles establecidos por la ley.