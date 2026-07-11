Comenzó la restricción al transporte de carga por puente festivo
Policía de carreteras vigila vías nacionales
Norte de Santander
Con ocasión de este puente festivo Día de la Virgen de Chiquinquirá las autoridades viales mantendran control y vigilancia permante sobre los corredores viales.
Por ello, hay restricción para el transporte de carga en el día de hoy y el próximo lunes con horarios especiales para permitir un mayor flujo vehicular por arterias nacionales.
Las autoridades informaron que la medida contempla vehículos con peso igual o superior a tres o cuatro toneladas en adelante.
La restricción compromete la comunicación hacía el interior del país en la ruta Cúcuta- Pamplona-Bucaramanga y se aplicará así:
Sábado 11 de julio: 6am a 3 pm
Lunes 13 de Julio: 10 am a 11 pm
La policía de tránsito y transporte ha dispuesto de más de doscientos uniformados para mantener el control, supervisión y vigilancia con los viajeros y aspi evitar accidentes en las vías.
Ademas en las terminales de transporte también se hacen recomendaciones para conminar al transporte de rutas intermunicipales e interdepartamentales a cumplir con las obligaciones en sus despachos y controles establecidos por la ley.