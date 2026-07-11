Invias prepara visita para revisar situación de la vía La Soberanía

Norte de Santander

Las fuertes lluvias que cayeron hace 48 horas al sur del departamento y que provocaron emergencias en cuatro departamentos generó el anunció del Invias de una inspección a la emergencia vial generada en la zona.

Csanare, Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander son las regiones que se han visto más afectadas producto de los estragos del invierno.

Hoy varios de estos departamentos registran incomunicación vial derivado de los estragos como caída de puentes y desbordamiento de ríos que impiden la comunicación vial.

La Subdirección de Riesgo del Instituto Nacional de Vías, Invías es la responsable de liderar la inspección a los tramos que han resultado más afectados en esa arteria vial nacional.

Así mismo se ha demandado de ese despacho un informe preciso de las alcaldías municipales que han reportado emergencias para poder cuantificar los daños, y realizar la intervención a través del consorcio responsable de las obras viales en ese sector, al sur del departamento de Norte de santander.