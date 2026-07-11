Alcaldes empiezan trabajos para recuperar vías al sur del departamento

Empiezan intervenciones para recuperar movilidad en los municipios del sur de la región / Foto: Suministrada.

Norte de Santander

Ante los graves derrumbes que se presentaron en las últimas horas al sur de la región producto de intensas lluvias que generaron emergencias viales los alcaldes empezaron a intentar recuperar la movilidad.

El alcalde del municipio de Chitagá Yorman Suarez empezó a liderar los trabajos con sus comunidades debido a las graves afectaciones de las comunidades.

En esa población en la vereda Tapurcua se registran los mayores problemas debido a la caída de rocas y lodo que generaron la suspensión de la movilidad.

El mandatario manifestó que “hemos empezado a intervenir con maquinaría amarilla los tramos que resultaron más afectados, y ante esta grave situación no los vamos a dejar solos, vamos a acompañarlos hasta lograr superar estas dificultades”.

El funcionario señaló que esta problemática afecta a mas de doscientas familias en el sector que han resultado damnificadas por esta situación. mas de 600 familias.