Alcaldes empiezan trabajos para recuperar vías al sur del departamento
Comunidades incomunicadas por deslizamientos producto de lluvias
Norte de Santander
Ante los graves derrumbes que se presentaron en las últimas horas al sur de la región producto de intensas lluvias que generaron emergencias viales los alcaldes empezaron a intentar recuperar la movilidad.
El alcalde del municipio de Chitagá Yorman Suarez empezó a liderar los trabajos con sus comunidades debido a las graves afectaciones de las comunidades.
En esa población en la vereda Tapurcua se registran los mayores problemas debido a la caída de rocas y lodo que generaron la suspensión de la movilidad.
El mandatario manifestó que “hemos empezado a intervenir con maquinaría amarilla los tramos que resultaron más afectados, y ante esta grave situación no los vamos a dejar solos, vamos a acompañarlos hasta lograr superar estas dificultades”.
El funcionario señaló que esta problemática afecta a mas de doscientas familias en el sector que han resultado damnificadas por esta situación. mas de 600 familias.