Gobierno radicará el 20 de julio proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El Gobierno Nacional anunció que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso, radicará el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia.

El Gobierno Nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, una de las principales apuestas ambientales de la administración del presidente Gustavo Petro.

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La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo periodo legislativo. Según el Gobierno, el proyecto está respaldado por estudios sobre los posibles impactos ambientales, sociales y en la salud pública asociados a esta técnica de exploración y explotación de hidrocarburos.

El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.

En ese evento también se informó sobre la puesta en marcha de 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes. La inversión asciende a 36.000 millones de pesos y, de acuerdo con el Ministerio, permitirá generar energía limpia para estas comunidades y reducir emisiones de dióxido de carbono.

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Con la radicación del proyecto, será el nuevo Congreso el encargado de abrir el debate sobre la prohibición del fracking en el país, una discusión que durante los últimos años ha dividido posiciones entre quienes defienden su potencial para aumentar la producción de hidrocarburos y quienes advierten sobre sus posibles efectos ambientales.