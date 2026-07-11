Bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia dejó dos muertos, según reporte preliminar

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron tras un bombardeo adelantado por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en zona rural del municipio de Amalfi, en el Nordeste antioqueño.

La operación militar fue dirigida contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército, las tropas adelantan una ofensiva sostenida en esta zona de Antioquia y la operación continúa en desarrollo “con el propósito de neutralizar las capacidades criminales de esta estructura, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en la región”.

Las autoridades verifican en terreno si entre los muertos hay cabecillas o integrantes relevantes de esta estructura criminal.

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