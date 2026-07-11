Ejército apoya evacuaciones en Casanare: San Luis de Palenque está inundado en un 80%

El Ejército Nacional entró a apoyar la atención de la emergencia por la ola invernal en Casanare, donde hay personas aisladas en veredas y varios municipios afectados por el desbordamiento de ríos.

El coronel Iván Alberto Pintor, comandante de la Décima Sexta Brigada, aseguró que la institución hace parte del sistema de atención de desastres activado por la Gobernación del Casanare.

“Nosotros como Ejército Nacional, nos hemos integrado o hacemos parte del Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres. En este caso, el gobierno departamental, el señor gobernador, activó el sistema, nos reunimos para evaluar lo que está pasando a nivel del departamento”, dijo el oficial.

El comandante explicó que en la emergencia participan autoridades civiles, militares y organismos de socorro.

“Aquí hemos participado todas las autoridades civiles, militares, donde ha hecho participación la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos de los diferentes municipios. Hemos atendido de manera prioritaria todas las eventualidades que se han presentado en los diferentes municipios que se han visto afectados por esta ola invernal”, señaló.

Según el coronel Pintor, actualmente el Ejército atiende tres puntos activos en medio de la emergencia.

“En este momento tengo activos tres puntos. En el municipio de Nunchía, hemos apoyado desde anoche. Seis de la tarde ya estábamos en el municipio de San Luis de Palenque, donde la inundación fue bastante fuerte, tenemos el 80% del municipio completamente inundado, alrededor de un metro con veinte de inundación. El río se desbordó por completo”, afirmó.

El oficial agregó que las tropas permanecieron atendiendo la emergencia hasta la madrugada y que desde temprano fueron enviadas más unidades al territorio.

“Estuvimos atendiendo hasta la una de la mañana este punto y desde las cinco de la mañana hemos dispuesto de más tropas del histórico Grupo Guías del Casanare. Tenemos en este momento allá dos pelotones apoyando las labores de los organismos de socorro”, indicó.

Además, llegó al Cantón Militar Manare una unidad del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N.° 80, con capacidad especializada para labores de rescate.

“Este batallón de ingenieros viene con una capacidad en este pelotón de soldados, oficiales y suboficiales entrenados en salvamento, búsqueda y rescate. Tienen equipos especializados para estas actividades”, explicó.

El coronel Pintor aseguró que la prioridad será ubicar y evacuar a las personas que siguen aisladas en zonas rurales.

“En este momento, lo que vamos a nosotros a desarrollar es primero la búsqueda y salvamento de personas que todavía se encuentren aisladas en las diferentes veredas. Mira que los ríos se han desbordado y hay personas que se encuentran todavía aisladas”, dijo.

El comandante señaló que algunos familiares han reportado personas incomunicadas en fincas, por lo que las tropas buscarán llegar hasta esos puntos.

“Quienes, los familiares, quienes han dicho: mire, no he encontrado a mi papá, a mi mamá, ellas se encontraban en la finca. La intención nuestra es llegar hasta esos puntos que nos referencien y tratar de ubicar a estas personas para poder desarrollar esa actividad de salvamento y llevarlas hasta un lugar seguro”, afirmó.

En San Luis de Palenque, las autoridades habilitaron el Coliseo Azul como albergue temporal para las familias evacuadas.

“Para el caso de San Luis, el señor gobernador con el señor alcalde han determinado el Coliseo Azul, que llaman, donde ya anoche se estableció como albergue temporal”, agregó.

El coronel también advirtió que la emergencia no ha terminado y que Casanare permanece en alerta roja y naranja.

“En este momento nosotros debemos entender que puede ser que en Yopal, aunque esté oscuro y no esté lloviendo, creamos que la emergencia ya fue superada. Estamos el departamento en este momento en alerta roja. Unos municipios, los ribereños a ciertos ríos, y alerta naranja al resto de municipios”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad con las familias damnificadas.

“Se requiere de la solidaridad del pueblo casanareño, que, por favor nos ayuden a ayudar a las personas que han sido víctimas y que lo han perdido absolutamente todo”, dijo el comandante de la Décima Sexta Brigada.