“Aquí pasó un genocidio”: víctimas de masacre en Bojayá durante acto de excusas públicas del Estado

Durante el acto de excusas públicas y reconocimiento de responsabilidad del Estado por la omisión frente a la masacre de Bojayá, las víctimas relataron el horror que vivieron el 2 de mayo de 2002 y los años de violencia que golpearon a las comunidades de Bellavista, Bojayá y Vigía del Fuerte.

“Aquí pasó un genocidio, lo que ocurrió aquí fue terrible, no hay tiempo para contar toda la masacre y la violencia que ha habido en este territorio, es triste y lamentable compañeros”, dijo una de las víctimas durante el acto.

El hombre víctima aseguró que muchas personas tuvieron que abandonar el territorio por cuenta de la violencia y que las nuevas generaciones no dimensionan lo ocurrido. “Los jóvenes no saben lo que hemos padecido los que somos mayores y la mayoría de la gente hoy no está en el territorio, hay gente diseminada por todo el país porque la violencia los dejó”, afirmó.

En su testimonio también recordó las escenas de horror que, según dijo, se vivían cuando crecía el río.

“Cuando crecía el río que se montaba por todo este pueblo aparecían cabezas, piernas por todo esto después de que se acaba el río, de los muertos que pasaban por aquí que todo era mutilado, cortado de cabeza, cortado de pierna”, relató.

La víctima agregó que hubo una época en la que los habitantes de Bellavista veían pasar varios cuerpos al día por el río. “Hubo otro tiempo que pasaban los muertos por aquí, pasaban los muertos por aquí en donde cada quien tenía una palanca en el río para empujarlos aquí en Bellavista, en el día pasaban ocho, cinco, siete muertos y enterramos los primeros y ahí para allá había que dejarlos pasar porque no había cómo enterrarlos”, sostuvo.

Una de las mujeres sobrevivientes también recordó los momentos posteriores a uno de los hechos violentos: “Yo reaccioné y escuchaba que el médico Marcelo, que en paz descanse, decía abran la boca, respiren, gritan, todo el que me esté escuchando que grite, que grite, entonces yo como que escuché y yo respiré profundo y grité y sentí que liberé aire y mira a mi alrededor estaba mi mamá, estaba mi hijo”.

El acto se realizó en cumplimiento del reconocimiento de responsabilidad por la omisión estatal frente a la masacre de Bojayá, donde murieron 79 personas, entre ellas 45 niños, tras la explosión de un cilindro bomba lanzado por integrantes de las entonces Farc al interior de la iglesia de Bellavista, en medio de combates con un grupo paramilitar que operaba en la zona.

Además, el Estado reconoció responsabilidad por otras violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectaron a las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, entre ellas desplazamientos forzados y hechos de violencia sexual.