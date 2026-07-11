Alcaldes del sur de la región reclaman ayuda al gobierno por emergencia invernal

Algunos tramos se han visto afectados por graves derrumbes en La Soberanía/ Foto: Suministrada.

Norte de Santander

Preocupados por las emergencias por lluvias registradas en las últimas horas se declararon los alcaldes del sur de la región, ante la falta de recursos para responder a la situación.

Los mandatarios municipales llamaron la atención especialmente por el grave deterioro que ha sufrido la vía La Soberanía y los problemas de incomunicación.

El aumento del cauce de los ríos, el desbordamiento provocado por esta situación y los daños en cultivos y en la ganadería son las alertas que se han generado en las últimas horas.

El alcalde del municipio de Labateca Uriel Capacho llamó la atención por los problemas que se han generado en la región derivados de la incomunicación vial, los daños en puentes e infraestructura y los primeros damnificados que empiezan a aparecer.

El mandatario señaló que “se hace urgente el acompañamiento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como también del Invías y del gobierno nacional ante esta grave situación”.

Explicó finalmente el funcionario que el gobierno departamental ha empezado adelantar las gestiones para adelantar un censo y también generar la información necesaria al gobierno nacional para reclamar la pronta intervención en la zona.