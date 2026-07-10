Gobernador de Arauca propone corredor humanitario con Cúcuta por emergencia invernal

Cúcuta

La grave emergencia invernal que se vive en el oriente del país afecta a cuatro departamentos Arauca, Casanare, Norte de Santander y Boyacá.

La situación más compleja se presenta en el departamento de Arauca donde las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos, caída de puentes e incomunicación vial y graves daños en la vía La Soberanía.

El gobernador de Arauca Renson Martínez en diálogo con Caracol Radio W dijo que “la situación es dramática y conllevará a declarar la calamidad pública para dar respuesta a esta situación que ya se ha puesto en conocimiento del gobierno nacional, del Invias y del Consorcio responsable de la vía La Soberanía”.

Explicó que por esta situación, Arauca esta totalmente incomunicado con Norte de Santander y por ello ha propuesto “un corredor humanitario que compromete el departamento, el Estado Apure en Venezuela y la ciudad de Cúcuta”.

Lo anterior, para lograr el abastecimiento de víveres e hidrocarburos dada la magnitud de la emergencia que se presenta en la región.

Explicó que en la actualidad de manera preliminar el número de damnificados por la emergencia invernal podría alcanzar mil personas, de acuerdo al reporte en el que trabajan las autoridades municipales.