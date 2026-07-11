Alcalde de Armenia hizo un llamado al respeto a la transición del Gobierno y reconocer resultados

Armenia

En medio de la polarización que continua frente al gobierno saliente y el gobierno entrante, el alcalde de la capital quindiana y secretario general de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) James Padilla dijo que son respetuosos de los procesos democráticos por lo que en primera medida reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo del país.

Enfatizó que, si bien hubo una estrecha votación, es claro entender que hubo un ganador y como tal debe reconocerse para avanzar en los procesos pertinentes para avanzar en los diferentes proyectos de desarrollo en los territorios.

“Desde Armenia como alcalde, como secretario general de Asocapitales, somos absolutamente respetuosos de la democracia, de los procesos democráticos que vivimos en los últimos años. Es así que desde el municipio de Armenia reconocemos el triunfo del Doctor Abelardo de la Espriella como presidente electo de la República de Colombia, de nuestro Estado Social de Derechos. Así que mantendremos la autenticidad del reconocimiento de los organismos internacionales que fueron veedores en estos comicios electorales y que dieron fe de la transparencia que hubo en ellos", mencionó.

Agregó: “Es cierto que hubo una reñida competencia electoral donde el margen y la distancia no fue tan significativa, pero de todas maneras hubo un ganador que los resultados dieron al Doctor Abelardo de la Espriella como presidente. Y es así que desde el municipio de Armenia y desde la alcaldía reconocemos absolutamente al nuevo presidente como el soberano en estos próximos 4 años en la República de Colombia".

Envío un llamado al respeto y a la tranquilidad en la transición de gobierno con el objetivo de reconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio en la segunda vuelta presidencial.

“Es el llamado que hacemos a la tranquilidad, al respeto, a a certificar los resultados que como democracia y como Estado Social de Derecho tenemos en Colombia. Llamar a la calma a la gente que si bien es cierto muchas personas no compartimos los mismos criterios políticos, pues respetemos los mismos y que trabajemos cada día poniendo nuestro granito de arena para retomar la paz", dijo.

Insistió en la importancia de mantener la confianza de los colombianos en las instituciones encargadas de garantizar los procesos electorales.