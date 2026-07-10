Vallecaucano Juan Manuel Morales brilló en Ibagué con doble oro en el Panamericano de Natación
Con un balance de cinco oros, ocho platas y tres bronces, Colombia tuvo un estreno exitoso en el certamen que se disputa hasta el 12 de julio en la capital tolimense
El vallecaucano Juan Manuel Morales fue uno de los grandes protagonistas de la primera jornada del Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026, al conquistar dos medallas de oro y contribuir al destacado comienzo de Colombia en el certamen continental. La delegación nacional cerró el día con 16 preseas: cinco de oro, ocho de plata y tres de bronce.
Las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez reciben hasta el próximo 12 de julio a 537 nadadores de 31 países, en uno de los campeonatos más importantes de la natación en América.
Morales se proclamó campeón panamericano en los 1.500 metros libre (19 años y mayores) al registrar un tiempo de 16:06.06, superando a su compatriota Sebastián Camacho, quien obtuvo la medalla de plata, y al mexicano Roberto Valdés, que completó el podio.
El nadador vallecaucano también hizo parte del relevo masculino colombiano que conquistó el oro en los 4x100 metros libre (19 años y mayores). Junto a Sebastián Camacho, Frank Solano y David Arias, Colombia se impuso con un tiempo de 3:23.71, por delante de Chile y Ecuador.
La otra gran figura de la jornada fue Jasmin Pistelli Palomino, quien ganó los 200 metros espalda (19 años y mayores) con un registro de 2:12.80, estableciendo además un récord nacional y superando una marca que permanecía vigente desde 2012.
El primer oro colombiano del campeonato fue conseguido por Matías Ramírez Bonilla en los 200 metros espalda (16-18 años), mientras que el relevo femenino integrado por Stefanía Gómez, Isabella Bedoya, Laura Melo y Jasmin Pistelli completó la cosecha dorada al imponerse en los 4x100 metros libre (19 años y mayores).
La prueba de relevos femenino también dejó importantes resultados para el país. El equipo conformado por Stefanía Gómez, Isabella Bedoya, Laura Melo y Jasmin Pistelli conquistó el oro en los 4x100 metros libre (19 años y mayores) con un tiempo de 3:54.48.
Además de las cinco preseas de oro, Colombia sumó ocho medallas de plata, gracias a Gabriela Becerra, Tatiana Naranjo, Juan José Giraldo, Julián Felipe Sarmiento, Nicolás Kokidko, Sebastián Camacho, en el relevo femenino de los 4x100 libre (13-15 años) y el relevo masculino de los 4x100 libre (16-18 años).
Las tres medallas de bronce fueron obtenidas por Miranda Aristizábal, Isabella Arroyave y Juan Daniel García, completando una cosecha de 16 preseas en la jornada inaugural.
La Selección Colombia afronta el campeonato con una delegación de 37 nadadores y buscará seguir ampliando su medallero durante las próximas jornadas del certamen, que reúne a las principales promesas de la natación del continente.