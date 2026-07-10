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10 jul 2026 Actualizado 17:53

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Cúcuta

Siguen envíos de ayudas humanitarias a Venezuela

Seis tractomulas con ayudas fueron enviadas para damnificados del terremoto

Desde la frontera se sigue enviando ayudas humanitarias a Venezuela/ Getty Images

Desde la frontera se sigue enviando ayudas humanitarias a Venezuela/ Getty Images / Jesus Vargas

Desde la frontera se sigue enviando ayudas humanitarias a Venezuela/ Getty Images
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En las últimas horas se realizaron nuevos despachos de ayudas humanitarias a Venezuela gracias a la solidaridad que mantienen los habitantes de la zona de frontera colombiana para con los damnificados del terremoto.

Seis tractomulas fueron despachadas desde territorio colombiano, con el propósito de atender las necesidades de los damnificados por la emergencia.

Uno de los líderes del proceso dijo a Caracol Radio que “estamos recogiendo todas las donaciones, luego se establece comunicación con la Dian, de allí pasamos al Seniat y junto con la guardia venezolana se hace una revisión minuciosa de las ayudas”.

Agregó que “luego se genera la coordinación con la Policía del Táchira quien lidera la caravana para poder llevarlas hasta el municipio de San Cristóbal y de allí se envían a Caracas”.

Hasta el momento, por esta frontera han salido más de veinte tracto camiones que tienen el propósito de entregar los alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, agua, materiales de construcción, entre otros.

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