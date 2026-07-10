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10 jul 2026 Actualizado 15:38

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Cúcuta

Encuentro del ministro designado de Medio Ambiente y autoridades ambientales de la región

Director de Corponor expresó su respaldo y apoyo a la gestión del nuevo funcionario

Director de Corponor Humberto Camacho/ Foto Caracol Radio

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En el primer encuentro que ha sostenido el gobierno nacional con el ministro designado para el medio ambiente Fabio Arjona y las autoridades ambientales se dio un “guiño” al trabajo de las corporaciones ambientales.

El director de Corponor Humberto Camacho dijo a Caracol Radio que “se que Norte de Santander va a tener un ministro de la casa, que nos va a escuchar, que nos va a apoyar y que ya de hecho sus palabras lo dicen todo, va a trabajar el Plan Nacional de Desarrollo con nosotros”.

“Aquí va a tener un soldado guerrero que lo va acompañar, que conoce el territorio. Vamos a tener muchos espacios, pero hay temas claves para la región como el Catatumbo, el Paramo de Santurbán” dijo el funcionario.

Mientras tanto el ministro Arjona respondió que “vamos a revisar que cosas se pueden lograr, hay que trabajar. Estamos en un momento muy crítico.Las CAR van hacer un apoyo fundamental para la gestión de la política ambiental”.

El jefe de la cartera de medio ambiente sostuvo un encuentro para saludar a los directores de las corporaciones ambientales del país.

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