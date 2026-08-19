Ambientalistas piden al gobierno respetar acciones judiciales sobre delimitación de Santurbán

Norte de Santander

Ambientalistas en Norte de Santander reaccionaron a las nuevas decisiones del gobierno de Abelardo de La Espriella en torno al Páramo de Santurbán que compromete los dos Santanderes.

Fredy Maldonado líder ambiental en el municipio de Silos dijo a Caracol Radio que “nosotros invitamos al gobierno nacional al diálogo a revisar exactamente las actuaciones de la justicia, a examinar un fallo trascendental de la Corte para que ajustado a ello, se revise cual va hacer el futuro de la delimitación”.

Indicó que “nosotros seguiremos atentos a la defensa de los recursos naturales. Invitamos al gobierno nacional a seguir las mesas de concertación dándole un valor muy alto a las comunidades de la zona”.

El ministro de Medio Ambiente Fabio Arjona en su cuenta de X explicó que “ se abre una nueva etapa para la protección del agua y la biodiversidad en Santurbán. El Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 0994 de 2026 para corregir las irregularidades identificadas en el trámite, dar cumplimiento a una orden judicial y garantizar un nuevo proceso con transparencia, seguridad jurídica y participación efectiva de las comunidades”.

Y agregó “el ministerio adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para definir la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.Agua, Biodiversidad y Comunidades en el centro de las decisiones”.