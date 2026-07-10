Barristas de la Banda del Indio en Cúcuta le apuestan a la construcción
Los hinchas del Cúcuta Deportivo adelantan estudios para ser técnicos en construcción de edificaciones.
Cúcuta
Integrantes de la Banda del Indio, hinchas del Cúcuta Deportivo, le están apostando a su formación técnica en construcción de edificaciones en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, de la regional Norte de Santander del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
Jesús Galvis, integrante de la Banda del Indio, aseguró que esta apuesta educativa le permitirá a él y sus compañeros, empezar a trazar un nuevo proyecto de vida.
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“Estamos aprendiendo construcción, a formarnos en la sociedad; estamos aprendiendo valores para llevarlos a la casa”, expresó.
Por su parte, Andrés Triana, instructor de esta técnica, aseguró que este ha sido un verdadero reto educativo, con jornadas acompañadas de mucha alegría y canticos hacia el Doblemente Glorioso Cúcuta Deportivo.
“Para mí ha sido satisfactorio tener a estos muchachos con nuevos sueños, creyendo en un proyecto de vida a futuro, creyendo que pueden sumarle a una sociedad”, explicó el instructor.
No se descarta que estos aprendices, en un futuro, sean seleccionados para mejorar la propia infraestructura del estadio General Santander.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...