Barristas de la Banda del Indio en Cúcuta le apuestan a la construcción. / Foto: Sena.

Cúcuta

Integrantes de la Banda del Indio, hinchas del Cúcuta Deportivo, le están apostando a su formación técnica en construcción de edificaciones en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, de la regional Norte de Santander del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Jesús Galvis, integrante de la Banda del Indio, aseguró que esta apuesta educativa le permitirá a él y sus compañeros, empezar a trazar un nuevo proyecto de vida.

“Estamos aprendiendo construcción, a formarnos en la sociedad; estamos aprendiendo valores para llevarlos a la casa”, expresó.

Por su parte, Andrés Triana, instructor de esta técnica, aseguró que este ha sido un verdadero reto educativo, con jornadas acompañadas de mucha alegría y canticos hacia el Doblemente Glorioso Cúcuta Deportivo.

“Para mí ha sido satisfactorio tener a estos muchachos con nuevos sueños, creyendo en un proyecto de vida a futuro, creyendo que pueden sumarle a una sociedad”, explicó el instructor.

No se descarta que estos aprendices, en un futuro, sean seleccionados para mejorar la propia infraestructura del estadio General Santander.