Corponor se suma a la solidaridad por los damnificados del terremoto

Campaña en Corponor por los damnificados del terremoto en Colombia / Foto Cortesía Corponor

Cúcuta

La Corporación Regional de la Frontera Corponor, también se sumó a la convocatoria nacional para apoyar a los damnificados del terremoto en el occidente del país.

El director de la entidad Humberto Camacho dijo que “juntamos nuestras manos para llevar ayuda y esperanza a nuestros hermanos colombianos afectados por esta tragedia”.

Indicó el funcionario que “funcionarios, contratistas, y aliados estratégicos de la Corporación, unimos nuestras manos para entregar colchonetas, sábanas, toldillos, cobijas, toallas, almohadas, que llevan alivio y esperanza a quienes más lo necesitan”.

Explicó además que la labor comprometió todo el respaldo y la solidaridad para brindar ayudas humanitarias a los miles de damnificados en Quibdó, Cali, Pereira, Manizales entre otros.

Finalmente el director agradeció el compromiso de su equipo de trabajo, contratistas y aliados que se unieron a la campaña y respondieron de manera masiva a la misma.