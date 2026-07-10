Satena suspende reapertura de la ruta aérea Cúcuta-Tibú tras atentado

Norte de Santander.

La aerolínea Satena suspendió la reapertura de la ruta aérea Cúcuta-Tibú, que estaba prevista para este 10 de julio, luego del atentado con explosivos registrado contra las instalaciones del aeropuerto del municipio de Tibú.

A través de un comunicado oficial, la empresa informó que la decisión fue adoptada tras el ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos, que afectó la infraestructura de la terminal aérea durante la tarde de este jueves.

Según indicó la aerolínea, la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y de toda la operación constituye un principio innegociable.

Por ello, las operaciones en esta ruta permanecerán suspendidas hasta que las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad y de orden público necesarias para garantizar un servicio seguro.

La reapertura de esta conexión aérea había sido anunciada como una estrategia para fortalecer la conectividad del Catatumbo, luego de varios meses de suspensión por la situación de orden público que enfrenta la región.

La decisión se conoce horas después del atentado contra el aeropuerto de Tibú, en el que, de acuerdo con la Aeronáutica Civil, tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia resultaron heridos y las oficinas administrativas de la terminal sufrieron daños por la explosión.

Finalmente, Satena agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de seguir conectando las regiones del país “con responsabilidad, seguridad y respeto por la vida”, al tiempo que señaló que el reinicio de esta operación dependerá de las condiciones que determinen las autoridades competentes.