Alertan enorme subregistro de reclutamiento forzado de menores en Buenaventura, Valle

El Defensor del Pueblo Regional Pacífico, Germán David Torres Viveros, alertó sobre el enorme subregistro que existe frente a los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, al asegurar que este delito continúa afectando al territorio pese a los esfuerzos institucionales.

El funcionario afirmó que los menores siguen siendo utilizados por los grupos armados ilegales y advirtió que la magnitud del problema es mayor a la que reflejan las cifras oficiales.

“El reclutamiento es un flagelo que tenemos muy complicado, donde hay un subregistro enorme. Los niños están en la guerra, están siendo utilizados en la guerra. No podemos tapar el sol con un dedo y toda la institucionalidad tiene que seguir trabajando para enfrentar este fenómeno”, aseguró Torres Viveros.

El defensor explicó que actualmente la entidad mantiene equipos de trabajo en terreno en sectores como Córdoba, San Cipriano y otras comunidades de Buenaventura, adelantando labores de prevención y acompañamiento para evitar que el reclutamiento forzado continúe expandiéndose en el distrito.

La alerta se suma a otras advertencias realizadas este año sobre la situación de la niñez en Buenaventura. En meses anteriores se denunció el riesgo de reclutamiento de menores incluso al interior de instituciones educativas y también se alertó sobre casos de presunta esclavitud sexual de menores por parte de grupos armados ilegales.

Las autoridades han señalado que estructuras de las disidencias de las Farc y bandas criminales que delinquen en el puerto estarían detrás del reclutamiento y la utilización de menores de edad en esta región del Pacífico colombiano.