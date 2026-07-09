Articular capacidades en defensa y justicia, Jorge E. Mora sobre bloques de seguridad

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el general (r) Jorge Eduardo Mora, el ministro de Defensa designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, explicó que los Bloques de Defensa de Seguridad Urbana buscan articular y hacer sinergia dentro de las capacidades que tiene el sector defensa, en coordinación con Fiscalía y la justicia. “Queremos que miembros de la Policía, la Fiscalía y policía judicial trabajen en equipos sincronizados, pero también deben estar dotados de tecnología, cámaras y tener evidencias para que las capturas no se caigan, como suele suceder”. Reiteró que debe haber una combinación perfecta de capacidades, entrenamiento, organización y alta tecnología, “esos actos en los que policías eran golpeados, ahí lo único para tener pruebas suficientes es que se logre con mucha tecnología”.

Sobre el rol de los veteranos, dijo que ellos serán parte de la primera línea en seguridad, “esa línea se va a encargar de un manejo preventivo, pedagogía, organización y articular con alcaldes medidas”. En cuanto a las empresas de seguridad privada, recordó que están reguladas y que debe haber controles para que se dé colaboración estrecha con la Fuerza Pública, “se debe garantizar que no sobrepasen capacidades para las que fueron creadas. No deben tener mayores atribuciones”.

Finalmente, dijo que la estrategia de los bloques será diferencial, dinámica y transitoria; “no son los mismos problemas en Bogotá, que en Cali o Cúcuta. Es dinámica porque en cada escenario debe haber diferente organización y equipamiento y transitoria porque permanentemente se van a evaluar y reorganizar”.

Escuche la entrevista completa: