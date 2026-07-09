Suspenden clases en colegio de Pescaito ante el avanzado deterioro de la infraestructura

Para evitar una tragedia ante el avanzado deterioro de la infraestructura de la I.E.D. El Carmen en Pescaito, la comunidad de padres de familia de la institución decidió suspender el envío de los estudiantes a clases como medida de protesta.

La decisión fue adoptada tras una Asamblea General de Padres, convocada por el Consejo Directivo, en la que la mayoría respaldó la suspensión de actividades académicas mientras se atienden las necesidades de la institución. De acuerdo con los representantes de la comunidad educativa, la medida busca llamar la atención sobre las condiciones que, aseguran, afectan la seguridad y el bienestar de cerca de 800 estudiantes.

Entre las principales preocupaciones se encuentran: Techos en mal estado, cielo raso en el suelo, paredes y muros con grietas, lo que representa un riesgo para más de 800 estudiantes niños y niñas y jóvenes en las 3 jornadas que solo quieren estudiar con dignidad.

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Los padres indicaron que previamente radicaron un derecho de petición solicitando una intervención urgente de la Alcaldía de Santa Marta y de la Secretaría de Educación, pero afirman que, hasta el momento, no han recibido una respuesta oficial. También señalaron que las deficiencias estructurales llevan varios años sin una solución integral.