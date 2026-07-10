El mensaje de Jaminton Campaz tras recibir insultos y amenazas: “No se justifica el odio”

Tras la eliminación de la selección Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026, Jáminton Campaz reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a los aficionados, luego de los ataques y amenazas que recibió por parte de algunos usuarios. El delantero fue uno de los jugadores más señalados tras desperdiciar una clara oportunidad de gol en los minutos finales del compromiso, una acción que pudo haber significado la clasificación directa de la ‘Tricolor’ y evitado la definición por penales, instancia en la que el equipo terminó despidiéndose del torneo.

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Lejos de responder a las críticas, Campaz decidió compartir una reflexión cargada de agradecimiento y de amor por el país. “Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, escribió el atacante, recordando el orgullo que significó defender la camiseta de la selección en la máxima cita del fútbol. Además, aprovechó para agradecer el apoyo de quienes acompañaron al equipo durante toda la competencia y, especialmente, a su familia por respaldarlo tanto en los momentos de alegría como en los más difíciles.

En su publicación, el jugador también reconoció el dolor que dejó la eliminación y aseguró que el plantel compartía la tristeza de todo el país. “A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, expresó el delantero, dejando claro que siempre defendió los colores nacionales con total compromiso.

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Campaz también aprovechó el mensaje para hacer un llamado al respeto en medio de la difícil situación que ha vivido tras el encuentro. “El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió el atacante, en referencia a las amenazas que denunció haber recibido después del partido.

En medio de las numerosas muestras de solidaridad, una de las que más llamó la atención fue la de su compañero en Rosario Central, el argentino Ángel Di María , quien no dudó en respaldarlo públicamente. El campeón del mundo con Argentina comentó la publicación de Campaz con un mensaje de aliento: “Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn”. Las palabras del experimentado futbolista fueron ampliamente destacadas por los aficionados y reflejaron el respaldo que ha recibido el colombiano desde el entorno del club argentino.

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Aunque la eliminación de Colombia dejó una enorme decepción entre los hinchas, el caso de Jáminton Campaz también abrió el debate sobre los límites de la crítica en el deporte y el impacto que tienen los mensajes de odio en los futbolistas. El atacante dejó claro que continuará trabajando para volver más fuerte, mientras recibe el apoyo de compañeros, familiares y seguidores que reconocen el esfuerzo realizado durante el Mundial 2026.