Empresarios rechazan violencia en el Catatumbo

Norte de Santander

El sector productivo de Norte de Santander lamentó las acciones terroristas contra el aeropuerto del municipio de Tibú que motivó la suspensión de operaciones comerciales en la zona.

Los empresarios llamaron la atención por el impacto que genera en la región, los hechos de violencia que no han parado y que cumplen más de diecisiete meses de confrontación entre grupos ilegales.

Las preocupaciones de los dirigentes gremiales han estado enmarcadas en el impacto que genera para varios renglones como el transporte público, de carga, palmicultor, sector de hidrocarburos entre otros esta lamentable situación.

En su cuenta personal de X un reconocido dirigente rechazó lo ocurrido “así celebran los cuatro años de paz total. Cualquier intento de desarrollo y conectividad del Catatumbo es bloqueado mediante la violencia del Eln o las disidencias de las farc. Estas agrupaciones son un lastre para el desarrollo, el crecimiento la paz del Catatumbo y de Norte de Santander”.

las autoridades responsabilizaron de ese hecho a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.